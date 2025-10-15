Рейтинг@Mail.ru
Силуанову не дадут Нобелевскую премию, заявил Володин
15.10.2025
Силуанову не дадут Нобелевскую премию, заявил Володин
Силуанову не дадут Нобелевскую премию, заявил Володин

Володин: Силуанов может освободить мир от таких политиков, как Мерц и Макрон

Антон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министру финансов РФ Антону Силуанову не получить Нобелевскую премию, но он может освободить мир от таких политиков, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума ранее в среду приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год. В обсуждении принимал участие Силуанов. В ходе заседания Володин напомнил о вручении Нобелевской премии мира Михаилу Горбачеву и заявил, что его нужно было исключить из партии и снять с должности генерального секретаря ЦК КПСС в день вручения награды. По его словам, Нобелевский комитет "коврижки просто так не раздает", он их раздает "предателям, кто разрушает государство и предает его".
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сийярто назвал Трампа достойным Нобелевской премии мира
Вчера, 11:47
"Вы вспомните его предшественника - лучшего министра мира, а сейчас Силуанов - министр, которому мы аплодируем, представители народа Российской Федерации. Что лучше: когда мир аплодирует или народ Российской Федерации? Народ Российской Федерации. Да, Антон Германович, вам не получить Нобелевскую премию. Ее не дадут вам, но вы можете мир освободить от таких, как Мерц, с Байденом вы уже разобрались, значит, Зеленский, Макрон и им подобные", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Силуанов в ответ на слова председателя Госдумы отметил, что для него, министерства и кабмина РФ самое главное – это поддержка парламента и поддержка правительственных законодательных инициатив.
"Нам не нужна Нобелевская премия, это точно", - добавил глава Минфина РФ.
"Если министр себя связывает со страной, если ему не нужны эти коврижки, которые почему-то многим нравятся, значит - страна будет", - сказал Володин.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Раде номинировали Трампа на Нобелевскую премию мира
27 ноября 2024, 13:36
 
Россия Германия Франция Вячеслав Володин Фридрих Мерц Эммануэль Макрон Госдума РФ КПСС Политика
 
 
