Силуанову не дадут Нобелевскую премию, заявил Володин

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министру финансов РФ Антону Силуанову не получить Нобелевскую премию, но он может освободить мир от таких политиков, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума ранее в среду приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год. В обсуждении принимал участие Силуанов. В ходе заседания Володин напомнил о вручении Нобелевской премии мира Михаилу Горбачеву и заявил, что его нужно было исключить из партии и снять с должности генерального секретаря ЦК КПСС в день вручения награды. По его словам, Нобелевский комитет "коврижки просто так не раздает", он их раздает "предателям, кто разрушает государство и предает его".

"Вы вспомните его предшественника - лучшего министра мира, а сейчас Силуанов - министр, которому мы аплодируем, представители народа Российской Федерации. Что лучше: когда мир аплодирует или народ Российской Федерации? Народ Российской Федерации. Да, Антон Германович, вам не получить Нобелевскую премию. Ее не дадут вам, но вы можете мир освободить от таких, как Мерц , с Байденом вы уже разобрались, значит, Зеленский Макрон и им подобные", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Силуанов в ответ на слова председателя Госдумы отметил, что для него, министерства и кабмина РФ самое главное – это поддержка парламента и поддержка правительственных законодательных инициатив.

"Нам не нужна Нобелевская премия, это точно", - добавил глава Минфина РФ.