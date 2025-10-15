https://ria.ru/20251015/vizit-2048393556.html
Путин оценил отношения России и Сирии
Путин оценил отношения России и Сирии - РИА Новости, 15.10.2025
Путин оценил отношения России и Сирии
Отношения между Россией и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:29:00+03:00
2025-10-15T14:29:00+03:00
2025-10-15T14:30:00+03:00
в мире
россия
сирия
владимир путин
ахмед аш-шараа
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048391465_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71ba2c74280650c905134460665f17e4.jpg
https://ria.ru/20251015/peregovory-2048386869.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048391465_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_80940ce2a4c843fb6f2d9e7d3b3566c0.jpg
Путин: отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер
Отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер, заявил Путин на встрече с аш-Шараа
2025-10-15T14:29
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, владимир путин, ахмед аш-шараа, политика
В мире, Россия, Сирия, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, Политика
Путин оценил отношения России и Сирии
Путин: отношения между Россией и Сирией всегда носили дружеский характер