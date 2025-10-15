Погода в России переходит в зимний режим, заявил Вильфанд

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Погода в России переходит в зимний режим, комфортные температуры не прогнозируются даже в южных регионах, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наступает тот период, который называется очень красиво – предзимье. Традиционно, с середины октября до 15-20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму", — добавил синоптик.