Погода в России переходит в зимний режим, заявил Вильфанд

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Погода в России переходит в зимний режим, комфортные температуры не прогнозируются даже в южных регионах, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На самом деле, если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16-18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что Приморский край оставался единственным российским регионом, где до сих пор было 15-18 градусов тепла, однако и там температура значительное понизится в ближайшие дни.
"Наступает тот период, который называется очень красиво – предзимье. Традиционно, с середины октября до 15-20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму", — добавил синоптик.
11 октября, 00:54