Житель Туапсе признался в вербовке россиян для отправки на Украину

СОЧИ, 15 окт - РИА Новости. Житель Туапсе, задержанный в аэропорту Сочи, признался в вербовке людей для участия в террористической деятельности, в ходе допроса фигурант дал признательные показания, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.