Венгрия рассмотрит возможность сотрудничества с "Новатэком", заявил Новак
2025-10-15T13:44:00+03:00
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Венгрия рассматривает возможность сотрудничества с "Новатэком", но пока рано говорить о возможных итогах, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос РИА Новости.
"У нас есть стабильные поставки трубопроводного газа, так что импорт СПГ сейчас не стоит на повестке дня. Но когда есть коммерческое сотрудничество между венгерскими и российскими компаниями, мы всегда это поддерживаем. Сейчас у нас нет никакого сотрудничества с "Новатэком
", но мы это обсуждаем", - сказал он в беседе с агентством на полях РЭН.
По словам Сийярто
, на встрече с представителями "Новатэка" в Москве
обсуждались сценарии развития этого сотрудничества.
"Я не могу говорить о результатах, но мы начали обсуждать возможности", - добавил он.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.