Венгрия рассмотрит возможность сотрудничества с "Новатэком", заявил Новак

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Венгрия рассматривает возможность сотрудничества с "Новатэком", но пока рано говорить о возможных итогах, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос РИА Новости.

"У нас есть стабильные поставки трубопроводного газа, так что импорт СПГ сейчас не стоит на повестке дня. Но когда есть коммерческое сотрудничество между венгерскими и российскими компаниями, мы всегда это поддерживаем. Сейчас у нас нет никакого сотрудничества с " Новатэком ", но мы это обсуждаем", - сказал он в беседе с агентством на полях РЭН.

По словам Сийярто , на встрече с представителями "Новатэка" в Москве обсуждались сценарии развития этого сотрудничества.

"Я не могу говорить о результатах, но мы начали обсуждать возможности", - добавил он.

