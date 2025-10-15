Рейтинг@Mail.ru
Венгрия рассмотрит возможность сотрудничества с "Новатэком", заявил Новак - РИА Новости, 15.10.2025
13:44 15.10.2025
Венгрия рассмотрит возможность сотрудничества с "Новатэком", заявил Новак
в мире
москва
петер сийярто
новатэк
венгрия
Новости
в мире, москва, петер сийярто, новатэк, венгрия
В мире, Москва, Петер Сийярто, Новатэк, Венгрия
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Венгрия рассматривает возможность сотрудничества с "Новатэком", но пока рано говорить о возможных итогах, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос РИА Новости.
"У нас есть стабильные поставки трубопроводного газа, так что импорт СПГ сейчас не стоит на повестке дня. Но когда есть коммерческое сотрудничество между венгерскими и российскими компаниями, мы всегда это поддерживаем. Сейчас у нас нет никакого сотрудничества с "Новатэком", но мы это обсуждаем", - сказал он в беседе с агентством на полях РЭН.
Сийярто рассказал о прогнозах по поставкам нефти в Венгрию по "Дружбе"
Вчера, 12:25
По словам Сийярто, на встрече с представителями "Новатэка" в Москве обсуждались сценарии развития этого сотрудничества.
"Я не могу говорить о результатах, но мы начали обсуждать возможности", - добавил он.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Венгрия выступит против отказа от энергоресурсов из России, заявил Сийярто
Вчера, 11:35
 
