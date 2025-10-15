https://ria.ru/20251015/vengrija-2048333943.html
Сийярто предупредил о последствиях отказа Венгрии от российского газа
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Если Венгрия откажется от энергоресурсов из России, цены на газ в стране тут же взлетят, этого нельзя допустить, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Венгрия
руководствуется национальными интересами в своей энергетической политике, самое важное для Будапешта
- обеспечить энергией страну и сохранить самые низкие цены на газ в Европе
, отметил министр.
«
"Если нас вынудят изменить структуру поставок энергоресурсов, то цены на энергию в стране моментально взлетят. А мы не хотим ставить венгерские семьи в такое положение", - сказал он в ходе сессии РЭН.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.