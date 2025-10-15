Рейтинг@Mail.ru
Сийярто заявил об укреплении патриотических сил в Европе - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 15.10.2025 (обновлено: 13:43 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/vengrija-2048327715.html
Сийярто заявил об укреплении патриотических сил в Европе
Сийярто заявил об укреплении патриотических сил в Европе - РИА Новости, 15.10.2025
Сийярто заявил об укреплении патриотических сил в Европе
Патриотические силы в Европе крепнут, несмотря на противодействие им, и страны ЕС вернутся к здравому смыслу, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:26:00+03:00
2025-10-15T13:43:00+03:00
в мире
европа
венгрия
словакия
петер сийярто
евросоюз
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048348058_0:0:2385:1342_1920x0_80_0_0_821c1eccc16eca1cddfd184c748eebec.jpg
https://ria.ru/20251015/ukraina-2048292224.html
европа
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048348058_0:0:2155:1616_1920x0_80_0_0_1fb4644cbfbf7b8d1900fe3f10315266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, венгрия, словакия, петер сийярто, евросоюз, российская энергетическая неделя — 2025
В мире, Европа, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, Евросоюз, Российская энергетическая неделя — 2025
Сийярто заявил об укреплении патриотических сил в Европе

Сийярто заявил, что страны ЕС вернутся к здравому смыслу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Патриотические силы в Европе крепнут, несмотря на противодействие им, и страны ЕС вернутся к здравому смыслу, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Если посмотрите на изменения в европейской политике, увидите, что патриотические партии укрепляются. Хотя есть беспокоящая ситуация, при которой патриотических политиков сильно атакуют политически, юридически или даже физически. Но, несмотря на это, мы, патриоты, станем ещё сильнее, и тогда Европа точно вернётся на путь здравого смысла", - сказал он, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".
Сийярто указал, что разумные политики уже есть во власти не только в Венгрии, но и в Словакии, в также победили на выборах в Чехии.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Нет средств применения": в Европе сделали заявление об оружии для Киева
Вчера, 02:40
 
В миреЕвропаВенгрияСловакияПетер СийяртоЕвросоюзРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала