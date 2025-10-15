https://ria.ru/20251015/vengrija-2048327715.html
Сийярто заявил об укреплении патриотических сил в Европе
Сийярто заявил об укреплении патриотических сил в Европе - РИА Новости, 15.10.2025
Сийярто заявил об укреплении патриотических сил в Европе
Патриотические силы в Европе крепнут, несмотря на противодействие им, и страны ЕС вернутся к здравому смыслу, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:26:00+03:00
2025-10-15T10:26:00+03:00
2025-10-15T13:43:00+03:00
в мире
европа
венгрия
словакия
петер сийярто
евросоюз
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048348058_0:0:2385:1342_1920x0_80_0_0_821c1eccc16eca1cddfd184c748eebec.jpg
https://ria.ru/20251015/ukraina-2048292224.html
европа
венгрия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048348058_0:0:2155:1616_1920x0_80_0_0_1fb4644cbfbf7b8d1900fe3f10315266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, венгрия, словакия, петер сийярто, евросоюз, российская энергетическая неделя — 2025
В мире, Европа, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, Евросоюз, Российская энергетическая неделя — 2025
Сийярто заявил об укреплении патриотических сил в Европе
Сийярто заявил, что страны ЕС вернутся к здравому смыслу