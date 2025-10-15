https://ria.ru/20251015/vengrija-2048315069.html
Сийярто подчеркнул важность поставок энергоресурсов из России для Венгрии
РИА Новости, 15.10.2025
Сийярто подчеркнул важность поставок энергоресурсов из России для Венгрии
Поставки энергоресурсов из России жизненно важны для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Поставки энергоресурсов из России жизненно важны для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"Поставки энергоресурсов из России
для Венгрии
жизненно необходимы. Поэтому я не люблю политический или идеологический подход по этой теме, так как поставки энергии - это материальный вопрос", - сказал он журналистам на полях РЭН.
"Моя обязанность - обеспечить энергией страну. Сейчас без России это невозможно", - добавил Сийярто
.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.