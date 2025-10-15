Рейтинг@Mail.ru
Сийярто подчеркнул важность поставок энергоресурсов из России для Венгрии
09:24 15.10.2025 (обновлено: 10:43 15.10.2025)
Сийярто подчеркнул важность поставок энергоресурсов из России для Венгрии
Сийярто подчеркнул важность поставок энергоресурсов из России для Венгрии
Поставки энергоресурсов из России жизненно важны для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
россия
венгрия
петер сийярто
экономика
в мире, россия, венгрия, петер сийярто, экономика
В мире, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Экономика
Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Поставки энергоресурсов из России жизненно важны для Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"Поставки энергоресурсов из России для Венгрии жизненно необходимы. Поэтому я не люблю политический или идеологический подход по этой теме, так как поставки энергии - это материальный вопрос", - сказал он журналистам на полях РЭН.
"Моя обязанность - обеспечить энергией страну. Сейчас без России это невозможно", - добавил Сийярто.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
