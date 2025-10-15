Рейтинг@Mail.ru
На Урале обезвредили группу квартирных воров - РИА Новости, 15.10.2025
11:23 15.10.2025
На Урале обезвредили группу квартирных воров
Группа квартирных воров, действовавшая на территории Свердловской и Челябинской областей и похитившая имущества более чем на 20 миллионов рублей, обезврежена... РИА Новости, 15.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Полицейский. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Группа квартирных воров, действовавшая на территории Свердловской и Челябинской областей и похитившая имущества более чем на 20 миллионов рублей, обезврежена полицией, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ УМВД по Екатеринбургу.
"В начале октября полицией города Екатеринбурга и нашими южноуральскими коллегами были задержаны пятеро подозреваемых в серийных кражах. При этом злоумышленники скрывались на территории сразу двух соседствующих субъектов, однако благодаря слаженному взаимодействию оперативников все фигуранты были найдены. Среди них оказались жители города Екатеринбурга и города Сургута. Некоторые из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Задержанные были допрошены и арестованы", - сообщили в УМВД.
Осенью 2025 года произошла волна хищений денег, драгоценностей и иного имущества из частных домов на территории Среднего и Южного Урала. Согласно заявлениям потерпевших, неизвестные проникали в дома путем отжатия пластиковых окон или дверей.
"В большинстве случаев целью воров были исключительно ювелирные изделия - дорогие часы элитных марок и золотые украшения с драгоценными камнями. Однако у некоторых заявителей пропали также банальные электросамокаты, дорогой алкоголь и даже фен Dyson", -рассказали в УМВД.
По видеозаписям с камер наблюдения оперативники пришли к выводу, что действует одна и та же группа лиц. Их идентифицировали, и выяснилось, что они совершали преступления попеременно в двух регионах, а также соблюдали меры конспирации.
"Злоумышленники могли совершить одну кражу утром в городе Екатеринбурге, а вторую - днем уже в городе Челябинске. Похитители старались соблюдать меры конспирации: подходили к домам в основном со стороны леса, чтобы скрыть свой транспорт, использовали для маскировки балаклавы и перчатки, совершали преступления в максимально короткое время, чтобы в случае срабатывания сигнализации успеть скрыться до прибытия охраны", -говорится в сообщении.
Против подозреваемых расследуется рад уголовных дел по различным частям статьи 158 УК РФ (кража). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
"Задержанным вменяются четыре преступных эпизода на территории города Екатеринбурга и пять – в Сосновском районе Челябинской области. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 20 млн. рублей", - отметили в УМВД.
Также там сообщили, что полицейские проверяют информацию о возможной причастности данной группы к совершению преступлений в других регионах РФ.
