На Урале обезвредили группу квартирных воров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Группа квартирных воров, действовавшая на территории Свердловской и Челябинской областей и похитившая имущества более чем на 20 миллионов рублей, обезврежена полицией, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ УМВД по Екатеринбургу.

"В начале октября полицией города Екатеринбурга и нашими южноуральскими коллегами были задержаны пятеро подозреваемых в серийных кражах. При этом злоумышленники скрывались на территории сразу двух соседствующих субъектов, однако благодаря слаженному взаимодействию оперативников все фигуранты были найдены. Среди них оказались жители города Екатеринбурга и города Сургута . Некоторые из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Задержанные были допрошены и арестованы", - сообщили в УМВД.

Осенью 2025 года произошла волна хищений денег, драгоценностей и иного имущества из частных домов на территории Среднего и Южного Урала. Согласно заявлениям потерпевших, неизвестные проникали в дома путем отжатия пластиковых окон или дверей.

"В большинстве случаев целью воров были исключительно ювелирные изделия - дорогие часы элитных марок и золотые украшения с драгоценными камнями. Однако у некоторых заявителей пропали также банальные электросамокаты, дорогой алкоголь и даже фен Dyson", -рассказали в УМВД.

По видеозаписям с камер наблюдения оперативники пришли к выводу, что действует одна и та же группа лиц. Их идентифицировали, и выяснилось, что они совершали преступления попеременно в двух регионах, а также соблюдали меры конспирации.

"Злоумышленники могли совершить одну кражу утром в городе Екатеринбурге, а вторую - днем уже в городе Челябинске . Похитители старались соблюдать меры конспирации: подходили к домам в основном со стороны леса, чтобы скрыть свой транспорт, использовали для маскировки балаклавы и перчатки, совершали преступления в максимально короткое время, чтобы в случае срабатывания сигнализации успеть скрыться до прибытия охраны", -говорится в сообщении.

Против подозреваемых расследуется рад уголовных дел по различным частям статьи 158 УК РФ (кража). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

"Задержанным вменяются четыре преступных эпизода на территории города Екатеринбурга и пять – в Сосновском районе Челябинской области . Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 20 млн. рублей", - отметили в УМВД.