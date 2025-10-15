На Украине заявили о сокращении населения на 300 тысяч человек в год

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Население Украины ежегодно сокращается на 250-300 тысяч человек без учета потерь, вызванных вооруженным конфликтом, сообщил в среду глава офиса миграционной политики страны Василий Воскобойник.
Глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов во вторник заявил, что численность населения Украины через 10 лет при наихудшем сценарии может сократиться до 15 миллионов.
"У нас действительно демографический кризис, мы фактически вымираем. Каждый год у нас действительно население сокращается на 250-300 тысяч человек, и это без учета какой-либо войны. Потому что эти процессы начались задолго до начала военных действий", - сказал Воскобойник в эфире телеканала "Апостроф".
Он добавил, что на данный момент в стране наблюдается дефицит рабочих, который измеряется миллионами. По его словам, при этом ввоз в страну иностранных работников не сможет решить демографический кризис. Воскобойник также заявил, что рассчитывать на возвращение беженцев тоже не стоит, потому как из них готовы вернуться около 60% только после завершения конфликта.
Ранее издание "Украинские национальные новости" сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
