На Украине заявили о сокращении населения на 300 тысяч человек в год

"У нас действительно демографический кризис, мы фактически вымираем. Каждый год у нас действительно население сокращается на 250-300 тысяч человек, и это без учета какой-либо войны. Потому что эти процессы начались задолго до начала военных действий", - сказал Воскобойник в эфире телеканала "Апостроф".

Он добавил, что на данный момент в стране наблюдается дефицит рабочих, который измеряется миллионами. По его словам, при этом ввоз в страну иностранных работников не сможет решить демографический кризис. Воскобойник также заявил, что рассчитывать на возвращение беженцев тоже не стоит, потому как из них готовы вернуться около 60% только после завершения конфликта.