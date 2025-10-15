Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о сокращении населения на 300 тысяч человек в год - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/ukraina-2048505256.html
На Украине заявили о сокращении населения на 300 тысяч человек в год
На Украине заявили о сокращении населения на 300 тысяч человек в год - РИА Новости, 15.10.2025
На Украине заявили о сокращении населения на 300 тысяч человек в год
Население Украины ежегодно сокращается на 250-300 тысяч человек без учета потерь, вызванных вооруженным конфликтом, сообщил в среду глава офиса миграционной... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T23:51:00+03:00
2025-10-15T23:51:00+03:00
в мире
украина
тимофей милованов
владимир зеленский
николай азаров (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
https://ria.ru/20250919/naselenie-2043040686.html
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038228495.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тимофей милованов, владимир зеленский, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Тимофей Милованов, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик)
На Украине заявили о сокращении населения на 300 тысяч человек в год

В Киеве заявили, что население Украины ежегодно сокращается на 300 тысяч человек

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Население Украины ежегодно сокращается на 250-300 тысяч человек без учета потерь, вызванных вооруженным конфликтом, сообщил в среду глава офиса миграционной политики страны Василий Воскобойник.
Глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов во вторник заявил, что численность населения Украины через 10 лет при наихудшем сценарии может сократиться до 15 миллионов.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
На Украине сократилась численность населения
19 сентября, 17:36
«
"У нас действительно демографический кризис, мы фактически вымираем. Каждый год у нас действительно население сокращается на 250-300 тысяч человек, и это без учета какой-либо войны. Потому что эти процессы начались задолго до начала военных действий", - сказал Воскобойник в эфире телеканала "Апостроф".
Он добавил, что на данный момент в стране наблюдается дефицит рабочих, который измеряется миллионами. По его словам, при этом ввоз в страну иностранных работников не сможет решить демографический кризис. Воскобойник также заявил, что рассчитывать на возвращение беженцев тоже не стоит, потому как из них готовы вернуться около 60% только после завершения конфликта.
Ранее издание "Украинские национальные новости" сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
На Украине предупредили о демографической катастрофе
29 августа, 04:35
 
В миреУкраинаТимофей МиловановВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала