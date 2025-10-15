Рейтинг@Mail.ru
В Британии оценили объем финансирования Киева по линии "Рамштайн"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 15.10.2025 (обновлено: 21:28 15.10.2025)
В Британии оценили объем финансирования Киева по линии "Рамштайн"
В Британии оценили объем финансирования Киева по линии "Рамштайн"
Контактная группа по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" за восемь месяцев обеспечила финансирование для Киева в размере более 50 миллиардов... РИА Новости, 15.10.2025
в мире, украина, россия, киев, джон хили, борис писториус, сергей лавров, нато
В Британии оценили объем финансирования Киева по линии "Рамштайн"

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости. Контактная группа по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" за восемь месяцев обеспечила финансирование для Киева в размере более 50 миллиардов фунтов стерлингов (67 миллиардов долларов), заявил в среду министр обороны Великобритании Джон Хили.
«

"За восемь месяцев, прошедших с тех пор, как мы с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом совместно возглавили контактную группу, она успешно заручилась финансированием на сумму более 50 миллиардов фунтов стерлингов для оказания военной помощи Украине", - заявил Хили журналистам перед очередной встречей в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Он также напомнил, что за последние шесть месяцев Лондон передал Украине более 85 тысяч беспилотников. Кроме того, Лондон намерен поставить Киеву "тысячи" дронов-перехватчиков, которые на данный момент находятся на стадии разработки, добавил министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
