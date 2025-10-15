В Британии оценили объем финансирования Киева по линии "Рамштайн"

ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости. Контактная группа по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" за восемь месяцев обеспечила финансирование для Киева в размере более 50 миллиардов фунтов стерлингов (67 миллиардов долларов), заявил в среду министр обороны Великобритании Джон Хили.
«
"За восемь месяцев, прошедших с тех пор, как мы с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом совместно возглавили контактную группу, она успешно заручилась финансированием на сумму более 50 миллиардов фунтов стерлингов для оказания военной помощи Украине", - заявил Хили журналистам перед очередной встречей в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.