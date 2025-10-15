В Тернополе боевики ВСУ похищали людей при мобилизации

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Военные третьей штурмовой бригады ВСУ, которых ранее привлекли к мобилизации в Тернополе, начали заниматься похищением людей и вымогательством, а также кражей автомобилей, сообщает в среду украинское издание " Военные третьей штурмовой бригады ВСУ, которых ранее привлекли к мобилизации в Тернополе, начали заниматься похищением людей и вымогательством, а также кражей автомобилей, сообщает в среду украинское издание " Страна.ua ".

Тернопольский областной военкомат сообщил ранее, что к мобилизации в городе будут привлекать "боевые подразделения".

"Бойцы третьей штурмовой бригады начали заниматься похищением людей и автомобилей в Тернополе . Бойцов привлекли к работе ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), но они начали заниматься беззаконием. Начали отбирать автомобили у гражданских, они удерживали в подвалах парней, ожидая финансового вознаграждения за то, чтобы их не мобилизовали. Недавно облили одного мужчину горючим веществом и заставили голым бегать вокруг машины. Очень много очень плохих дел они делали", - сообщает издание со ссылкой на местного жителя Романа Довбенко в своем Telegram-канале.

При этом Довбенко утверждает, что на днях нескольких военных задержала местная полиция.

Позднее национальная полиция Украины официально подтвердила массовые задержания военных в Тернопольской области. Задержаны, как утверждается, семь фигурантов. По данным полиции, военные на территории региона незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

Ранее издание " Страна.ua " сообщило, что в Тернополе произошла массовая драка между военными и гражданскими.