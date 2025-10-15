В Тернополе боевики ВСУ похищали людей при мобилизации

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Военные третьей штурмовой бригады ВСУ, которых ранее привлекли к мобилизации в Тернополе, начали заниматься похищением людей и вымогательством, а также кражей автомобилей, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua".
Тернопольский областной военкомат сообщил ранее, что к мобилизации в городе будут привлекать "боевые подразделения".
"Бойцы третьей штурмовой бригады начали заниматься похищением людей и автомобилей в Тернополе. Бойцов привлекли к работе ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), но они начали заниматься беззаконием. Начали отбирать автомобили у гражданских, они удерживали в подвалах парней, ожидая финансового вознаграждения за то, чтобы их не мобилизовали. Недавно облили одного мужчину горючим веществом и заставили голым бегать вокруг машины. Очень много очень плохих дел они делали", - сообщает издание со ссылкой на местного жителя Романа Довбенко в своем Telegram-канале.
При этом Довбенко утверждает, что на днях нескольких военных задержала местная полиция.
Позднее национальная полиция Украины официально подтвердила массовые задержания военных в Тернопольской области. Задержаны, как утверждается, семь фигурантов. По данным полиции, военные на территории региона незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.
Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что в Тернополе произошла массовая драка между военными и гражданскими.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
