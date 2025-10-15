Рейтинг@Mail.ru
В Тернополе боевики ВСУ похищали людей при мобилизации
19:58 15.10.2025 (обновлено: 23:38 15.10.2025)
В Тернополе боевики ВСУ похищали людей при мобилизации
В Тернополе боевики ВСУ похищали людей при мобилизации - РИА Новости, 15.10.2025
В Тернополе боевики ВСУ похищали людей при мобилизации
Военные третьей штурмовой бригады ВСУ, которых ранее привлекли к мобилизации в Тернополе, начали заниматься похищением людей и вымогательством, а также кражей... РИА Новости, 15.10.2025
В Тернополе боевики ВСУ похищали людей при мобилизации

В Тернополе начали задерживать военных ВСУ за похищение людей при мобилизации

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Военные третьей штурмовой бригады ВСУ, которых ранее привлекли к мобилизации в Тернополе, начали заниматься похищением людей и вымогательством, а также кражей автомобилей, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua".
Тернопольский областной военкомат сообщил ранее, что к мобилизации в городе будут привлекать "боевые подразделения".
Нападение на женщин ТЦК совместно с полицией - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего в Тернополе
4 октября, 08:34
"Бойцы третьей штурмовой бригады начали заниматься похищением людей и автомобилей в Тернополе. Бойцов привлекли к работе ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), но они начали заниматься беззаконием. Начали отбирать автомобили у гражданских, они удерживали в подвалах парней, ожидая финансового вознаграждения за то, чтобы их не мобилизовали. Недавно облили одного мужчину горючим веществом и заставили голым бегать вокруг машины. Очень много очень плохих дел они делали", - сообщает издание со ссылкой на местного жителя Романа Довбенко в своем Telegram-канале.
При этом Довбенко утверждает, что на днях нескольких военных задержала местная полиция.
Позднее национальная полиция Украины официально подтвердила массовые задержания военных в Тернопольской области. Задержаны, как утверждается, семь фигурантов. По данным полиции, военные на территории региона незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.
Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что в Тернополе произошла массовая драка между военными и гражданскими.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
На Украине выясняют обстоятельства массовой драки в Тернополе
14 октября, 15:38
 
