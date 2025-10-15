Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 15.10.2025
19:26 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/ukraina-2048471180.html
В Черниговской области Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в городе Нежин Черниговской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.10.2025
В Черниговской области Украины прогремели взрывы

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в городе Нежин Черниговской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской области звучит воздушная тревога.
Нежине были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
На Западе сделали громкое заявление о будущем Украины
Заголовок открываемого материала