https://ria.ru/20251015/ukraina-2048471180.html
В Черниговской области Украины прогремели взрывы
В Черниговской области Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 15.10.2025
В Черниговской области Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в городе Нежин Черниговской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T19:26:00+03:00
2025-10-15T19:26:00+03:00
2025-10-15T19:26:00+03:00
в мире
нежин
черниговская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162792_0:20:1600:920_1920x0_80_0_0_074649807a950032388c69aed1651bb2.jpg
https://ria.ru/20251015/zayavlenie-2048396895.html
нежин
черниговская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162792_267:0:1600:1000_1920x0_80_0_0_73a194a407fed8950b58d2d1372ff007.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нежин, черниговская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Нежин, Черниговская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области Украины прогремели взрывы
В черниговском Нежине прогремели взрывы