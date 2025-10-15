Рейтинг@Mail.ru
Париж нацелен на эскалацию конфликта на Украине, заявила Захарова
12:34 15.10.2025 (обновлено: 12:50 15.10.2025)
Париж нацелен на эскалацию конфликта на Украине, заявила Захарова
Париж нацелен на эскалацию конфликта на Украине, заявила Захарова

Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от продолжения переговоров по украинскому урегулированию - очередная попытка навязать РФ требования киевского режима и его кураторов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Представитель российского МИД отметила, что подобные угрозы из уст западных политиков Россия слышит уже на протяжении многих лет.
"Высказывания Макрона лишний раз подтверждают, что Франция не заинтересована в совместном добросовестном поиске путей долгосрочного урегулирования украинского кризиса, а нацелена на эскалацию противостояния с Россией", - добавила она.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Европа не будет прежней". Макрон отказался от "сакрального"
Вчера, 08:00
 
