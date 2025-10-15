https://ria.ru/20251015/ukraina-2048364548.html
Париж нацелен на эскалацию конфликта на Украине, заявила Захарова
Париж нацелен на эскалацию конфликта на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 15.10.2025
Париж нацелен на эскалацию конфликта на Украине, заявила Захарова
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от продолжения... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:34:00+03:00
2025-10-15T12:34:00+03:00
2025-10-15T12:50:00+03:00
в мире
париж
украина
россия
франция
эммануэль макрон
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20251015/frantsiya-2048242586.html
париж
украина
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, украина, россия, франция, эммануэль макрон, мария захарова
В мире, Париж, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова
Париж нацелен на эскалацию конфликта на Украине, заявила Захарова
МИД РФ: Париж не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине