ВС России поразили украинские объекты энергетики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 15.10.2025 (обновлено: 12:44 15.10.2025)
ВС России поразили украинские объекты энергетики
ВС России поразили украинские объекты энергетики
Российские военные ударили по энергетическим объектам, питающим украинские предприятия военно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.10.2025
ВС России поразили украинские объекты энергетики

ВС России поразили объекты энергетики, снабжающие предприятия ВПК Украины

© Фото : НафтогазПожар на объекте энергетической инфраструктуры Украины
© Фото : Нафтогаз
Пожар на объекте энергетической инфраструктуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские военные ударили по энергетическим объектам, питающим украинские предприятия военно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", — говорится в сводке.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Они применяют "химию". Что российские бойцы обнаружили в зоне СВО
Вчера, 08:00
При ударах бойцы задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
Всего с начала СВО российская армия уничтожила:
  • 667 самолетов ВСУ;
  • 283 вертолета;
  • 90 281 БПЛА;
  • 632 зенитных ракетных комплекса;
  • 25 518 танков и других ББМ;
  • 1600 боевых машин РСЗО;
  • 30 478 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 44 011 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
