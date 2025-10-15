https://ria.ru/20251015/ukraina-2048292224.html
"Нет средств применения": в Европе сделали заявление об оружии для Киева
"Нет средств применения": в Европе сделали заявление об оружии для Киева - РИА Новости, 15.10.2025
"Нет средств применения": в Европе сделали заявление об оружии для Киева
Украине пытаются продать несуществующее оружие, которое она не сможет применить, об этом заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. РИА Новости, 15.10.2025
Дизен: Украине продают несуществующее оружие, которое она не сможет применить