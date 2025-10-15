Рейтинг@Mail.ru
"Нет средств применения": в Европе сделали заявление об оружии для Киева - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 15.10.2025 (обновлено: 03:20 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/ukraina-2048292224.html
"Нет средств применения": в Европе сделали заявление об оружии для Киева
"Нет средств применения": в Европе сделали заявление об оружии для Киева - РИА Новости, 15.10.2025
"Нет средств применения": в Европе сделали заявление об оружии для Киева
Украине пытаются продать несуществующее оружие, которое она не сможет применить, об этом заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T02:40:00+03:00
2025-10-15T03:20:00+03:00
украина
россия
в мире
европа
гленн дизен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20251014/ssha-2048197591.html
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048287986.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, европа, гленн дизен, нато
Украина, Россия, В мире, Европа, Гленн Дизен, НАТО
"Нет средств применения": в Европе сделали заявление об оружии для Киева

Дизен: Украине продают несуществующее оружие, которое она не сможет применить

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украине пытаются продать несуществующее оружие, которое она не сможет применить, об этом заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
Так он прокомментировал свежее исследование немецкого Института мировой экономики Киля, которое показало, что объем военной помощи Украине резко сократился в июле и августе, несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия у США для Киева.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Пушков прокомментировал возможную передачу США ракет Tomahawk Украине
Вчера, 15:22
"Европа не может вести опосредованную войну против России самостоятельно. Соединенные Штаты продают оружие, которого у них нет, Европе, которая не может себе его позволить, чтобы вооружить Украину, у которой нет сил и средств для его применения", — сыронизировал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Журналист поймал Рютте на лжи о России
01:09
 
УкраинаРоссияВ миреЕвропаГленн ДизенНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала