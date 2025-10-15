Рейтинг@Mail.ru
В Уфе два человека пострадали в ДТП с 12 машинами
12:09 15.10.2025
В Уфе два человека пострадали в ДТП с 12 машинами
В Уфе два человека пострадали в ДТП с 12 машинами - РИА Новости, 15.10.2025
В Уфе два человека пострадали в ДТП с 12 машинами
В ДТП с участием 12 машин в Уфе пострадали восемь человек, двое из них погибли на месте, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем... РИА Новости, 15.10.2025
В Уфе два человека пострадали в ДТП с 12 машинами

В Уфе два человека погибли на месте ДТП с 12 машинами

© Фото : Госавтоинспекция Уфы/Telegram Последствия столкновения китайского большегруза Shacman с десятью машинами в Уфе
Последствия столкновения китайского большегруза Shacman с десятью машинами в Уфе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : Госавтоинспекция Уфы/Telegram
Последствия столкновения китайского большегруза Shacman с десятью машинами в Уфе
УФА, 15 окт – РИА Новости. В ДТП с участием 12 машин в Уфе пострадали восемь человек, двое из них погибли на месте, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
"В ДТП на улице Новоженова пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте", - сообщил министр.
По его словам, троих пациентов доставили в городскую больницу №21, двое госпитализированы в травматологическое отделение.
"Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Один пациент в тяжелом состоянии в реанимации", - уточнил Рахматуллин.
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Москве автобус насмерть сбил женщину
Вчера, 11:19
 
