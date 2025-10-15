https://ria.ru/20251015/ufa-2048357894.html
В Уфе два человека пострадали в ДТП с 12 машинами
В Уфе два человека пострадали в ДТП с 12 машинами - РИА Новости, 15.10.2025
В Уфе два человека пострадали в ДТП с 12 машинами
В ДТП с участием 12 машин в Уфе пострадали восемь человек, двое из них погибли на месте, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:09:00+03:00
2025-10-15T12:09:00+03:00
2025-10-15T12:29:00+03:00
происшествия
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048336722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d55ec9e1317232255319633cb2074f9.jpg
https://ria.ru/20251015/avtobus-2048342267.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048336722_0:97:1020:862_1920x0_80_0_0_8d3963275a8a22f098de79690309997b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа
В Уфе два человека пострадали в ДТП с 12 машинами
В Уфе два человека погибли на месте ДТП с 12 машинами
УФА, 15 окт – РИА Новости. В ДТП с участием 12 машин в Уфе пострадали восемь человек, двое из них погибли на месте, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
"В ДТП на улице Новоженова пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте", - сообщил министр.
По его словам, троих пациентов доставили в городскую больницу №21, двое госпитализированы в травматологическое отделение.
"Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Один пациент в тяжелом состоянии в реанимации", - уточнил Рахматуллин.