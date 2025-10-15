Последствия столкновения китайского большегруза Shacman с десятью машинами в Уфе

В Уфе два человека пострадали в ДТП с 12 машинами

УФА, 15 окт – РИА Новости. В ДТП с участием 12 машин в Уфе пострадали восемь человек, двое из них погибли на месте, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"В ДТП на улице Новоженова пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте", - сообщил министр.

По его словам, троих пациентов доставили в городскую больницу №21, двое госпитализированы в травматологическое отделение.