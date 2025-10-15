Рейтинг@Mail.ru
В Уфе грузовик столкнулся с десятью машинами, есть погибшие
10:29 15.10.2025 (обновлено: 11:16 15.10.2025)
В Уфе грузовик столкнулся с десятью машинами, есть погибшие
В Уфе грузовик столкнулся с десятью машинами, есть погибшие - РИА Новости, 15.10.2025
В Уфе грузовик столкнулся с десятью машинами, есть погибшие
Китайский большегруз Shacman из-за отказа тормозов на большой скорости столкнулся с десятью машинами в Уфе, два человека погибли, сообщила Госавтоинспекция... РИА Новости, 15.10.2025
происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе грузовик столкнулся с десятью машинами, есть погибшие

В Уфе большегруз Shacman столкнулся с десятью машинами, два человека погибли

© Фото : Госавтоинспекция Уфы/TelegramПоследствия столкновения китайского большегруза Shacman с десятью машинами в Уфе. 15 октября 2025
Последствия столкновения китайского большегруза Shacman с десятью машинами в Уфе. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : Госавтоинспекция Уфы/Telegram
Последствия столкновения китайского большегруза Shacman с десятью машинами в Уфе. 15 октября 2025
УФА, 15 окт - РИА Новости. Китайский большегруз Shacman из-за отказа тормозов на большой скорости столкнулся с десятью машинами в Уфе, два человека погибли, сообщила Госавтоинспекция города.
"На пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе у большегруза Shacman отказали тормоза, и на скорости он допустил столкновение с 10 автомобилями, находящимся в пути следования", - говорится в сообщении.
В результате ДТП два человека из легкового автомобиля погибли на месте происшествия. По пострадавшим информация уточняется, сообщает Госавтоинспекция Уфы.
Начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале сообщил, что выехал на место происшествия, где уже работают сотрудники МЧС России, медработники и эксперты главного следственного управления республиканского МВД.
В ГУМЧС по Башкирии уточнили, что Shacman столкнулся с 11 автомобилями. "Сотрудники МЧС России выехали на место происшествия и совместно со специалистами управления гражданской защиты деблокировали погибших", - добавили в ведомстве.
По данным региональной прокуратуры, в аварии есть пострадавшие, они доставлены в больницу. Сколько их – не сказано.
Уфа
 
 
