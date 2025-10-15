В Уфе грузовик столкнулся с десятью машинами, есть погибшие

УФА, 15 окт - РИА Новости. Китайский большегруз Shacman из-за отказа тормозов на большой скорости столкнулся с десятью машинами в Уфе, два человека погибли, сообщила Госавтоинспекция города.

"На пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе у большегруза Shacman отказали тормоза, и на скорости он допустил столкновение с 10 автомобилями, находящимся в пути следования", - говорится в сообщении.

В результате ДТП два человека из легкового автомобиля погибли на месте происшествия. По пострадавшим информация уточняется, сообщает Госавтоинспекция Уфы

Начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале сообщил, что выехал на место происшествия, где уже работают сотрудники МЧС России , медработники и эксперты главного следственного управления республиканского МВД.

В ГУМЧС по Башкирии уточнили, что Shacman столкнулся с 11 автомобилями. "Сотрудники МЧС России выехали на место происшествия и совместно со специалистами управления гражданской защиты деблокировали погибших", - добавили в ведомстве.