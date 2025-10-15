Жителя Туапсе заподозрили в вербовке россиян для отправки на Украину

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Житель Туапсе задержан в аэропорту Сочи по подозрению в вербовке россиян для отправки на Украину с целью вступления в террористическую организацию, он заключен под стражу, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.