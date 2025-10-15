Жителя Туапсе заподозрили в вербовке россиян для отправки на Украину

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Житель Туапсе задержан в аэропорту Сочи по подозрению в вербовке россиян для отправки на Украину с целью вступления в террористическую организацию, он заключен под стражу, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Правоохранителями предварительно установлено, что молодой человек, действуя по указанию иностранного куратора, подыскивал людей в интернете и вовлекал их в противоправную деятельность. Отмечается, что в итоге ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть РФ, через третьи страны они направлялись на Украину, чтобы вступить в террористическую организацию.
"Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю в международном аэропорту Сочи задержали жителя Туапсе. Имеются основания полагать, что мужчина состоял в рядах террористической организации и вербовал граждан России для участия в ней. В настоящее время в отношении подозреваемого следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205.1 и 205.5 УК РФ. Молодой человек заключен под стражу", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
