Жителя Туапсе заподозрили в вербовке россиян для отправки на Украину - РИА Новости, 15.10.2025
10:08 15.10.2025 (обновлено: 10:16 15.10.2025)
Жителя Туапсе заподозрили в вербовке россиян для отправки на Украину
Жителя Туапсе заподозрили в вербовке россиян для отправки на Украину
Житель Туапсе задержан в аэропорту Сочи по подозрению в вербовке россиян для отправки на Украину с целью вступления в террористическую организацию, он заключен... РИА Новости, 15.10.2025
Жителя Туапсе заподозрили в вербовке россиян для отправки на Украину

Жителя Туапсе задержали по делу о вербовке россиян для отправки на Украину

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Житель Туапсе задержан в аэропорту Сочи по подозрению в вербовке россиян для отправки на Украину с целью вступления в террористическую организацию, он заключен под стражу, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Правоохранителями предварительно установлено, что молодой человек, действуя по указанию иностранного куратора, подыскивал людей в интернете и вовлекал их в противоправную деятельность. Отмечается, что в итоге ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть РФ, через третьи страны они направлялись на Украину, чтобы вступить в террористическую организацию.
"Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю в международном аэропорту Сочи задержали жителя Туапсе. Имеются основания полагать, что мужчина состоял в рядах террористической организации и вербовал граждан России для участия в ней. В настоящее время в отношении подозреваемого следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205.1 и 205.5 УК РФ. Молодой человек заключен под стражу", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
