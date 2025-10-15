Царев объяснил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины, российский политик Олег Царев в разговоре с РИА Новости не исключил, что Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, потому что видел в нем политического конкурента, хотел забрать у него активы или свести старые счеты.