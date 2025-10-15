Рейтинг@Mail.ru
Царев объяснил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы - РИА Новости, 15.10.2025
01:22 15.10.2025 (обновлено: 06:16 15.10.2025)
Царев объяснил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Царев объяснил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы - РИА Новости, 15.10.2025
Царев объяснил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Экс-депутат Верховной рады Украины, российский политик Олег Царев в разговоре с РИА Новости не исключил, что Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия... РИА Новости, 15.10.2025
Царев объяснил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы

Царев: Зеленский считает Труханова конкурентом

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины, российский политик Олег Царев в разговоре с РИА Новости не исключил, что Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, потому что видел в нем политического конкурента, хотел забрать у него активы или свести старые счеты.
Зеленский во вторник подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова, а также самого Царева и артиста балета Сергея Полунина.
Мэр Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
СБУ подтвердила информацию о лишении мэра Одессы Труханова гражданства
Вчера, 21:34
"Просто так на Украине указы подобные не рождаются. Выбирают людей, у которых хотят либо что-то забрать, либо свести счеты, либо устранить возможного политического конкурента", — сказал Царев РИА Новости, комментируя решение по мэру Одессы.
По словам Царева, внутриполитическая борьба и противостояние на Украине все больше набирают обороты.
Сам Труханов ранее заявлял, что намерен обжаловать решение о лишении его гражданства в суде. Он также подчеркнул, что не собирается уезжать из Одессы и с Украины. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. При этом наличие у него гражданства России Труханов отрицает.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Сальдо объяснил, почему мэра Одессы лишили гражданства
Вчера, 19:43
 
