Царев объяснил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины, российский политик Олег Царев в разговоре с РИА Новости не исключил, что Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, потому что видел в нем политического конкурента, хотел забрать у него активы или свести старые счеты.
Зеленский во вторник подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова, а также самого Царева и артиста балета Сергея Полунина.
"Просто так на Украине указы подобные не рождаются. Выбирают людей, у которых хотят либо что-то забрать, либо свести счеты, либо устранить возможного политического конкурента", — сказал Царев РИА Новости, комментируя решение по мэру Одессы.
По словам Царева, внутриполитическая борьба и противостояние на Украине все больше набирают обороты.
Сам Труханов ранее заявлял, что намерен обжаловать решение о лишении его гражданства в суде. Он также подчеркнул, что не собирается уезжать из Одессы и с Украины. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. При этом наличие у него гражданства России Труханов отрицает.