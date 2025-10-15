Рейтинг@Mail.ru
Индия скоро перестанет покупать российскую нефть, заявил Трамп
23:46 15.10.2025
Индия скоро перестанет покупать российскую нефть, заявил Трамп
Индия скоро перестанет покупать российскую нефть, заявил Трамп - РИА Новости, 15.10.2025
Индия скоро перестанет покупать российскую нефть, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс отказа Индии от российской нефти якобы скоро завершится, но продолжится после урегулирования вокруг Украины. РИА Новости, 15.10.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Индия скоро перестанет покупать российскую нефть, заявил Трамп

Трамп заявил, что процесс отказа Индии от российской нефти скоро завершится

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс отказа Индии от российской нефти якобы скоро завершится, но продолжится после урегулирования вокруг Украины.
"Это началось, немедленно это нельзя сделать, это процесс, но процесс завершится быстро", - заявил Трамп
По его словам, "в скором времени они (Индия - ред) перестанут покупать нефть у России, но они вернутся, когда война закончится".
Трамп проинформирован о планах Индии не покупать нефть из России
1 августа, 23:56
Трамп проинформирован о планах Индии не покупать нефть из России
1 августа, 23:56
 
