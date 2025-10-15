https://ria.ru/20251015/tramp-2048504772.html
Индия скоро перестанет покупать российскую нефть, заявил Трамп
Индия скоро перестанет покупать российскую нефть, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс отказа Индии от российской нефти якобы скоро завершится, но продолжится после урегулирования вокруг Украины. РИА Новости, 15.10.2025
Трамп заявил, что процесс отказа Индии от российской нефти скоро завершится