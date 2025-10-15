https://ria.ru/20251015/tramp-2048504595.html
Трамп заявил, что ФБР тайно арестовало в городах США тысячи человек
Трамп заявил, что ФБР тайно арестовало в городах США тысячи человек - РИА Новости, 15.10.2025
Трамп заявил, что ФБР тайно арестовало в городах США тысячи человек
Президент США Дональд Трамп заявил, что тайная операция ФБР "Летняя жара" привела к аресту тысяч преступников во многих городах страны. РИА Новости, 15.10.2025
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что тайная операция ФБР "Летняя жара" привела к аресту тысяч преступников во многих городах страны.
"Мы были во многих городах, о чем люди не знают. Мы это сделали тихо. За несколько месяцев офисы ФБР сокрушили преступность. Тысячи самых опасных преступников были арестованы", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, за время операции ФБР арестовало 8 тысяч преступников, количество арестов в крупных городах выросло на 250%. А всего за время работы администрации, как заявил Трамп, ФБР арестовало 23 тысячи человек.
Правоохранители уничтожили сотни банд, заявил Трамп.