Участия армии США в Газе не потребуется, заявил Трамп
Участия армии США в Газе не потребуется, заявил Трамп - РИА Новости, 15.10.2025
Участия армии США в Газе не потребуется, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что участия армии США для урегулирования в Газе не понадобится. РИА Новости, 15.10.2025
Участия армии США в Газе не потребуется, заявил Трамп
Трамп: участия армии США для урегулирования в Газе не понадобится