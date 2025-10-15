Рейтинг@Mail.ru
Участия армии США в Газе не потребуется, заявил Трамп - РИА Новости, 15.10.2025
23:41 15.10.2025
Участия армии США в Газе не потребуется, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что участия армии США для урегулирования в Газе не понадобится. РИА Новости, 15.10.2025
Участия армии США в Газе не потребуется, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что участия армии США для урегулирования в Газе не понадобится.
"Я не предвижу такого. Есть другие страны. У них есть относительно сильные вооруженные силы", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
