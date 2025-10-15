Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал принять решение по поводу "наступления" ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 15.10.2025 (обновлено: 00:41 16.10.2025)
Трамп пообещал принять решение по поводу "наступления" ВСУ
Трамп пообещал принять решение по поводу "наступления" ВСУ - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп пообещал принять решение по поводу "наступления" ВСУ
Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем примет решение о том, будет ли одобрять просьбы Украины о предоставлении дальнобойного оружия. РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп пообещал принять решение по поводу "наступления" ВСУ

Трамп высказал намерение принять решение по поводу наступления ВСУ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем примет решение о том, будет ли одобрять просьбы Украины о предоставлении дальнобойного оружия.
Ранее Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
"Они хотят пойти в наступление, я приму решение по этому поводу", - заявил Трамп журналистам, комментируя предстоящую встречу с Зеленским.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
