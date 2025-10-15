Трамп пообещал принять решение по поводу "наступления" ВСУ

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем примет решение о том, будет ли одобрять просьбы Украины о предоставлении дальнобойного оружия.
Ранее Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
"Они хотят пойти в наступление, я приму решение по этому поводу", - заявил Трамп журналистам, комментируя предстоящую встречу с Зеленским.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
