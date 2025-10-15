https://ria.ru/20251015/tramp-2048503003.html
Трамп оценил ситуацию с преступностью в США
Трамп оценил ситуацию с преступностью в США - РИА Новости, 15.10.2025
Трамп оценил ситуацию с преступностью в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с преступностью в стране иногда хуже, чем в Афганистане. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T23:38:00+03:00
2025-10-15T23:38:00+03:00
2025-10-15T23:38:00+03:00
в мире
афганистан
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20250912/tramp-2041490744.html
афганистан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, сша, дональд трамп
В мире, Афганистан, США, Дональд Трамп
Трамп оценил ситуацию с преступностью в США
Трамп заявил, что ситуация с преступностью в США иногда хуже, чем в Афганистане