Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского - РИА Новости, 15.10.2025
23:37 15.10.2025
Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что враждебные отношения российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского мешают урегулированию на... РИА Новости, 15.10.2025
Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского

Трамп заявил, что враждебные отношения Путина и Зеленского мешают урегулированию

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что враждебные отношения российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского мешают урегулированию на Украине.
«
"Посмотрим, между ним и Зеленским существует большая враждебность, вы, вероятно, заметили, и, я думаю, это мешает процессу", - заявил Трамп журналистам, говоря о Путине и Зеленском.
Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский "ненавидят друг друга" до такой степени, что это не позволяет им "говорить".
Путин ранее сказал что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате".
