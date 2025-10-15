https://ria.ru/20251015/tramp-2048502769.html
Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского
Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского - РИА Новости, 15.10.2025
Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что враждебные отношения российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского мешают урегулированию на...
в мире
сша
украина
москва
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
сша
украина
москва
2025
Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского
Трамп заявил, что враждебные отношения Путина и Зеленского мешают урегулированию