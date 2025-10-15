Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о торговой войне с Китаем - РИА Новости, 15.10.2025
23:36 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/tramp-2048502623.html
Трамп заявил о торговой войне с Китаем
Трамп заявил о торговой войне с Китаем - РИА Новости, 15.10.2025
Трамп заявил о торговой войне с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что с Китаем идет торговая война. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T23:36:00+03:00
2025-10-15T23:36:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
https://ria.ru/20251015/tramp-2048501166.html
китай
сша
в мире, китай, сша, дональд трамп
В мире, Китай, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о торговой войне с Китаем

Трамп заявил, что США ведут торговую войну с Китаем

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с Китаем идет торговая война.
"Мы ведем одну сейчас", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме в ответ на вопрос о том, может ли ситуация в отношениях с Китаем дойти до торговой войны.
В посольстве КНР в Вашингтоне РИА Новости ранее сообщили, что Китай готов и к переговорам, и к торговой войне с США.
В миреКитайСШАДональд Трамп
 
 
