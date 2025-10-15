https://ria.ru/20251015/tramp-2048502623.html
Трамп заявил о торговой войне с Китаем
Трамп заявил о торговой войне с Китаем - РИА Новости, 15.10.2025
Трамп заявил о торговой войне с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что с Китаем идет торговая война. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
китай
сша
дональд трамп
Трамп заявил о торговой войне с Китаем
Трамп заявил, что США ведут торговую войну с Китаем