Трамп рассказал о борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке
Трамп рассказал о борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке - РИА Новости, 15.10.2025
Трамп рассказал о борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке
Президент США Дональд Трамп заявил, что после ударов по якобы связанным с наркоторговцами судам близ Венесуэлы рассматривает наземные цели. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
венесуэла
сша
Трамп рассказал о борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке
Трамп: после удара по судам близ Венесуэлы США могут атаковать наземные цели