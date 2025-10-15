Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Индия якобы перестанет покупать нефть из России - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 15.10.2025 (обновлено: 23:46 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/tramp-2048500888.html
Трамп заявил, что Индия якобы перестанет покупать нефть из России
Трамп заявил, что Индия якобы перестанет покупать нефть из России - РИА Новости, 15.10.2025
Трамп заявил, что Индия якобы перестанет покупать нефть из России
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал ему перестать покупать российскую нефть. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T23:18:00+03:00
2025-10-15T23:46:00+03:00
в мире
индия
россия
сша
дональд трамп
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
https://ria.ru/20250928/ultimatum-2044845589.html
индия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, сша, дональд трамп, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Трамп заявил, что Индия якобы перестанет покупать нефть из России

Трамп заявил, что Моди якобы обещал ему перестать покупать российскую нефть

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал ему перестать покупать российскую нефть.
«
"Я был несчастлив от того, что Индия покупает нефть у России. И он заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть из России. Теперь нужно, чтобы Китай поступил так же", — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп добавил, что процесс отказа Нью-Дели от российской углеводородного сырья якобы скоро завершится, но продолжится после урегулирования конфликта на Украине.
Президент Владимир Путин отмечал, что Индия понесет ущерб, если остановит закупки российских энергоносителей.
Двадцать седьмого августа вступила в силу введенная Трампом 25-процентная пошлина на импорт из Индии. В общей сложности ставка достигла 50 процентов — это один из самых высоких тарифов, установленных Штатами. Поводом стали закупки Нью-Дели российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
США предъявили Индии ультиматум, после которого она должна предать Россию
28 сентября, 08:00
 
В миреИндияРоссияСШАДональд ТрампНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала