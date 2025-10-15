https://ria.ru/20251015/tramp-2048500888.html
Трамп заявил, что Индия якобы перестанет покупать нефть из России
Трамп заявил, что Индия якобы перестанет покупать нефть из России
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал ему перестать покупать российскую нефть. РИА Новости, 15.10.2025
Трамп заявил, что Индия якобы перестанет покупать нефть из России
