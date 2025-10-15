Рейтинг@Mail.ru
Трамп выписал зарплату военным, несмотря на шатдаун
23:06 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/tramp-2048499794.html
Трамп выписал зарплату военным, несмотря на шатдаун
Трамп выписал зарплату военным, несмотря на шатдаун - РИА Новости, 15.10.2025
Трамп выписал зарплату военным, несмотря на шатдаун
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о выплате зарплаты военнослужащим в условиях перебоев в работе правительства из-за отсутствия согласованного... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T23:06:00+03:00
2025-10-15T23:06:00+03:00
Трамп выписал зарплату военным, несмотря на шатдаун

Трамп подписал распоряжение о выплатах зарплат военным в условиях шатдауна

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о выплате зарплаты военнослужащим в условиях перебоев в работе правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.
"Используйте доступные министерству войны средства для выплат военным", - говорится в меморандуме Трампа, текст которого распространил Белый дом.
Президент США распорядился изыскать средства для продолжения всей запланированной деятельности Пентагона, следует из документа.
Ранее Трамп обещал найти средства для выплат зарплат военным.
Правительство США прекратило работу с 1 октября в отсутствие согласованного бюджета на новый финансовый год. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сенат США опять отклонил законопроект о финансировании правительства
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
