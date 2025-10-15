Трамп выписал зарплату военным, несмотря на шатдаун

Правительство США прекратило работу с 1 октября в отсутствие согласованного бюджета на новый финансовый год. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.