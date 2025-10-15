Трамп заявил, что Израиль может возобновить военную операцию в Газе

ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что позволит Израилю возобновить военную операцию в Газе, если движение ХАМАС не выполнит условия соглашения о прекращении огня.

« "Израиль может вернуться на улицы Газы, как только я скажу слово", — заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу CNN. Он подчеркнул, что, по его данным, ХАМАС не соблюдает договоренности, согласно которым движение обязуется вернуть всех заложников, живых и погибших.

Согласно четвертому пункту мирного плана Трампа из 20 пунктов, все заложники должны быть возвращены в течение 72 часов после публичного согласия Израиля на сделку. Как сообщает CNN, на утро среды живыми были освобождены все 20 заложников, однако ХАМАС передал тела лишь четырех человек, одно из которых, по данным израильской армии, не принадлежит израильскому гражданину.

"Освобождение этих 20 заложников было первоочередной задачей", - сказал Трамп, добавив, что "если ХАМАС не согласится на разоружение, мы их разоружим".

Он также отметил, что в регионе сохраняется хрупкое перемирие, однако ситуация остается напряженной из-за внутренней борьбы ХАМАС с другими вооруженными группировками.

Глава государства также подчеркнул, что продолжает работу над завершением конфликта между Россией Украиной . По словам Трампа, " Владимир Зеленский прибудет в Белый дом в пятницу".