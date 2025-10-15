В США обратились с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме должен склонить его к уступкам для урегулирования конфликта на Украине, пишет издание The American Conservative.
"Украина, которая проигрывает на поле боя, должна быть готова пойти на болезненные уступки ради достижения соглашения. С этой целью Трамп должен сыграть роль плохого парня, как он поступил в начале этого года, заставив Зеленского занять уступчивую переговорную позицию", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что глава Белого дома также должен быть осторожен в вопросе отправки на Украину ракет Tomahawk и помнить, что "содействие Украине в нанесении ракетных ударов вглубь российской территории вызовет ответную эскалацию и поставит под угрозу любые перспективы улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой".
В начале недели Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.