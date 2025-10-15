В США обратились с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским

TAC: Трамп должен заставить Зеленского пойти на уступки в переговорах с Россией

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп. Архивное фото