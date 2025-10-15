https://ria.ru/20251015/tramp-2048298170.html
Трамп проведет в среду пресс-конференцию с директором ФБР
Президент США Дональд Трамп проведёт в среду пресс-конференцию с директором ФБР Кэшем Пателем, следует из распространенного расписания Белого дома. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
кэш патель
фбр
сша
в мире, сша, дональд трамп, кэш патель, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
