05:23 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/tramp-2048298170.html
Трамп проведет в среду пресс-конференцию с директором ФБР
в мире
сша
дональд трамп
кэш патель
фбр
в мире, сша, дональд трамп, кэш патель, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведёт в среду пресс-конференцию с директором ФБР Кэшем Пателем, следует из распространенного расписания Белого дома.
"В 15.00 (22.00 мск - ред.) президент принимает участие в пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований", - говорится в опубликованном графике Трампа.
Отмечается, что мероприятие пройдёт в Овальном кабинете.
