Трамп посмертно наградил Чарли Кирка медалью - РИА Новости, 15.10.2025
00:20 15.10.2025
Трамп посмертно наградил Чарли Кирка медалью
Трамп посмертно наградил Чарли Кирка медалью
Президент США Дональд Трамп посмертно наградил своего соратника, консервативного активиста Чарли Кирка президентской медалью, следует из трансляции мероприятия... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
сша
чарли кирк
дональд трамп
в мире, сша, чарли кирк, дональд трамп
В мире, США, Чарли Кирк, Дональд Трамп
Трамп посмертно наградил Чарли Кирка медалью

Трамп посмертно наградил активиста Чарли Кирка президентской медалью

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посмертно наградил своего соратника, консервативного активиста Чарли Кирка президентской медалью, следует из трансляции мероприятия из Белого дома.
Президентскую медаль Свободы из рук Трампа получила вдова активиста Эрика Кирк, возглавившая НКО Turning Point после смерти супруга.
Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались двое детей.
Трамп ранее говорил, что подумает над тем, чтобы назвать в честь Кирка небольшую локацию в Белом доме.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Пентагоне проверили сотни сотрудников на критику Кирка, пишут СМИ
9 октября, 02:49
 
