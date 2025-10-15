https://ria.ru/20251015/tramp-2048286080.html
Трамп посмертно наградил Чарли Кирка медалью
Трамп посмертно наградил Чарли Кирка медалью - РИА Новости, 15.10.2025
Трамп посмертно наградил Чарли Кирка медалью
Президент США Дональд Трамп посмертно наградил своего соратника, консервативного активиста Чарли Кирка президентской медалью, следует из трансляции мероприятия... РИА Новости, 15.10.2025
Трамп посмертно наградил Чарли Кирка медалью
Трамп посмертно наградил активиста Чарли Кирка президентской медалью