Трамп заявил, что либералы в США радикализируются
00:14 15.10.2025
Трамп заявил, что либералы в США радикализируются
Президент США Дональд Трамп заявил, что либеральные силы в стране радикализируются и используют насилие в политической борьбе. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
сша
пенсильвания
чарли кирк
дональд трамп
сша
пенсильвания
в мире, сша, пенсильвания, чарли кирк, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Чарли Кирк, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что либеральные силы в стране радикализируются и используют насилие в политической борьбе.
"Кажется, левые стали прибегать к насилию", - заявил Трамп на мероприятии в честь убитого активиста Чарли Кирка.
Как заявил президент США, представители оппозиции атакуют федеральных агентов, угрожают судьям, стреляют из ружей. Трамп заявил, что сам мог стать жертвой, но "повернулся вправо".
Президент США пережил как минимум два покушения. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года во время митинга. Трамп буквально увернулся от пули. Вторая попытка была предотвращена 15 сентября того же года. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от места, где будущий 47-й президент США играл в гольф.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп обрушился на ABC за интервью с вице-президентом
В мире, США, Пенсильвания, Чарли Кирк, Дональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала