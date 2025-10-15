https://ria.ru/20251015/tramp-2048285416.html
Трамп заявил, что либералы в США радикализируются
Президент США Дональд Трамп заявил, что либеральные силы в стране радикализируются и используют насилие в политической борьбе. РИА Новости, 15.10.2025
