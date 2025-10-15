Рейтинг@Mail.ru
Квартиру гадалки из дела экс-полковника ФСБ не могут выставить на торги
05:39 15.10.2025
Квартиру гадалки из дела экс-полковника ФСБ не могут выставить на торги
Квартиру гадалки из дела экс-полковника ФСБ не могут выставить на торги

Квартиру гадалки из дела экс-полковника Захарченко не могут выставить на торги

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Квартиру гадалки Ноны Михай, фигурировавшей в деле экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, не могут реализовать в рамках процедуры банкротства из-за наложенного больше 10 лет назад ареста на недвижимость, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Михай – фигурантка по делу Нота-банка. Бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой, ее сестре Ларисе, а также совладельцам Нота-банка Дмитрию и Вадиму Ерохиным вменили растрату денег вкладчиков, речь шла о сумме в 350 миллионов рублей, всех их приговорили к реальным срокам. Марчуковы признали вину и, рассчитывая на более мягкое наказание, дали показания на других фигурантов, в том числе на своего земляка Захарченко – все они являются уроженцами Миллеровского района Ростовской области. Захарченко по одному из эпизодов был обвинен в "совершении действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
ФСИН: условия содержания полковника Захарченко отвечают нормам
14 июля, 11:06
Как установило следствие, гадалка Михай была советником Ларисы Марчуковой. В судебных документах подчеркивалось, что к Михай действительно обращались как к гадалке за финансовыми советами, однако позднее она действовала уже не в роли ведуньи, "а в роли подстрекателя и пособника совершенного преступления".
В 2019 году Останкинский районный суд Москвы приговорил Михай к 3,5 годам колонии за подстрекательство и пособничество в хищении (присвоении) чужого имущества в особо крупном размере, в том же году она вышла на свободу, так как отбыла большую часть наказания ещё до приговора.
В 2025 году, следует из документов, финансовый управляющий, занимающийся банкротством Михай в рамках требования ПАО "НОТА-Банк", обратился в суд с иском об отмене ареста на её имущество, наложенного почти 10 лет назад в рамках расследования дела. Арест в рамках уголовного дела мешает исполнить процедуру реализации имущества в ходе банкротства, говорится в материалах.
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Экс-полковника Захарченко отказались переводить в другую колонию
14 июля, 04:50
Представитель Михай возражал против удовлетворения заявления, а столичный суд и вовсе указал, что арест необходимо сохранить в интересах потерпевших по уголовному делу, так как причиненный преступлением ущерб не был возмещен, следует из материалов. Иск финансового управляющего о снятии ареста с имущества Михай был отклонен в начале октября, заключается в материалах.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима.
Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну.
Захарченко отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров.
Дмитрий Захарченко - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Долг осужденного экс-полковника Захарченко вырос на 8,2 миллиона рублей
13 января, 04:01
 
Москва Миллеровский район Ростовская область Дмитрий Захарченко Нота-Банк
 
 
Заголовок открываемого материала