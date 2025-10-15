Квартиру гадалки из дела экс-полковника ФСБ не могут выставить на торги

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Квартиру гадалки Ноны Михай, фигурировавшей в деле экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, не могут реализовать в рамках процедуры банкротства из-за наложенного больше 10 лет назад ареста на недвижимость, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Михай – фигурантка по делу Нота-банка. Бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой, ее сестре Ларисе, а также совладельцам Нота-банка Дмитрию и Вадиму Ерохиным вменили растрату денег вкладчиков, речь шла о сумме в 350 миллионов рублей, всех их приговорили к реальным срокам. Марчуковы признали вину и, рассчитывая на более мягкое наказание, дали показания на других фигурантов, в том числе на своего земляка Захарченко – все они являются уроженцами Миллеровского района Ростовской области . Захарченко по одному из эпизодов был обвинен в "совершении действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.

Как установило следствие, гадалка Михай была советником Ларисы Марчуковой. В судебных документах подчеркивалось, что к Михай действительно обращались как к гадалке за финансовыми советами, однако позднее она действовала уже не в роли ведуньи, "а в роли подстрекателя и пособника совершенного преступления".

В 2019 году Останкинский районный суд Москвы приговорил Михай к 3,5 годам колонии за подстрекательство и пособничество в хищении (присвоении) чужого имущества в особо крупном размере, в том же году она вышла на свободу, так как отбыла большую часть наказания ещё до приговора.

В 2025 году, следует из документов, финансовый управляющий, занимающийся банкротством Михай в рамках требования ПАО " НОТА-Банк ", обратился в суд с иском об отмене ареста на её имущество, наложенного почти 10 лет назад в рамках расследования дела. Арест в рамках уголовного дела мешает исполнить процедуру реализации имущества в ходе банкротства, говорится в материалах.

Представитель Михай возражал против удовлетворения заявления, а столичный суд и вовсе указал, что арест необходимо сохранить в интересах потерпевших по уголовному делу, так как причиненный преступлением ущерб не был возмещен, следует из материалов. Иск финансового управляющего о снятии ареста с имущества Михай был отклонен в начале октября, заключается в материалах.

Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима.

Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну.