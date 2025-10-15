Рейтинг@Mail.ru
Новак оценил возможность импорта бензина - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 15.10.2025дополняется ...
https://ria.ru/20251015/toplivo-2048442485.html
Новак оценил возможность импорта бензина
Новак оценил возможность импорта бензина - РИА Новости, 15.10.2025
Новак оценил возможность импорта бензина
РИА Новости РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T17:04:00+03:00
2025-10-15T17:04:00+03:00
экономика
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047843977_0:94:3300:1950_1920x0_80_0_0_b9666f3fc1c88908754bd1c7b521ef43.jpg
https://ria.ru/20251014/toplivo-2048105313.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047843977_288:0:3013:2044_1920x0_80_0_0_cc75b0fe2cb69c516655def6c64e64ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак оценил возможность импорта бензина

Новак считает, что возможность импорта бензина и дизельного топлива сейчас есть

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАЗС в Подмосковье
АЗС в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
АЗС в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИА Новости
ВОЗМОЖНОСТЬ ИМПОРТА БЕНЗИНА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В РОССИЮ СЕЙЧАС ЕСТЬ - НОВАК
АЗС в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В России предложили установить потолок цен на АЗС
14 октября, 08:59
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала