Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, какие сложности возникли бы при поставках "Томагавков" - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/tomahawk-2048333323.html
СМИ рассказали, какие сложности возникли бы при поставках "Томагавков"
СМИ рассказали, какие сложности возникли бы при поставках "Томагавков" - РИА Новости, 15.10.2025
СМИ рассказали, какие сложности возникли бы при поставках "Томагавков"
Поставки ракет Tomahawk Киеву от США были бы сопряжены с огромными сложностями, пишет газета New York Times. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:45:00+03:00
2025-10-15T10:45:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981152981_0:0:2825:1590_1920x0_80_0_0_0a35af321c5920be4c839f61a9cc2f6f.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047293442.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981152981_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_c6ca8640fb6b2fa92ff2368b929655cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин
СМИ рассказали, какие сложности возникли бы при поставках "Томагавков"

NYT: поставки ракет Tomahawk Киеву были бы сопряжены с огромными сложностями

© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Поставки ракет Tomahawk Киеву от США были бы сопряжены с огромными сложностями, пишет газета New York Times.
«
"Поставки этих вооружений были бы сопряжены с огромными сложностями, не в последнюю очередь из-за того, что у Украины нет пусковых установок морского или наземного базирования для запуска этих ракет", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала