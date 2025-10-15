https://ria.ru/20251015/tomahawk-2048333323.html
СМИ рассказали, какие сложности возникли бы при поставках "Томагавков"
СМИ рассказали, какие сложности возникли бы при поставках "Томагавков" - РИА Новости, 15.10.2025
СМИ рассказали, какие сложности возникли бы при поставках "Томагавков"
Поставки ракет Tomahawk Киеву от США были бы сопряжены с огромными сложностями, пишет газета New York Times. РИА Новости, 15.10.2025
СМИ рассказали, какие сложности возникли бы при поставках "Томагавков"
NYT: поставки ракет Tomahawk Киеву были бы сопряжены с огромными сложностями