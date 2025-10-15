Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным взыскание с Тинькова* 40 миллионов рублей - РИА Новости, 15.10.2025
19:10 15.10.2025
Суд признал законным взыскание с Тинькова* 40 миллионов рублей
Суд признал законным взыскание с Тинькова* 40 миллионов рублей
Суд признал законным взыскание с Тинькова* 40 миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредприниматель Олег Тиньков*
Предприниматель Олег Тиньков* - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Предприниматель Олег Тиньков* . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мособлсуд признал законным решение о взыскании с предпринимателя и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова* в пользу предпринимателя Олега Дерипаски 40 миллионов рублей за оскорбление в соцсети, сообщил РИА Новости адвокат Дерипаски Алексей Мельников.
Мельников 31 июля рассказал РИА Новости, что Реутовский суд Московской области взыскал с Тинькова* в пользу Дерипаски 40 миллионов рублей за оскорбление в соцсети, а также обязал опубликовать опровержение.
«
"Апелляционная коллегия оставила в силе решение первой инстанции", - сказал агентству адвокат.
По словам Мельникова, со среды Тинькову* будут начислять неустойку: по 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения. По решению коллегии он также должен удалить спорный комментарий и опубликовать опровержение.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Олег Тиньков* - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Тиньков* сообщил российскому суду, что проживал в коммуналке в Реутове
31 июля, 19:28
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Олег ДерипаскаАлексей МельниковОлег ТиньковМосковский областной судТинькофф. Кредитные Системы
 
 
