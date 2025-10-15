Суд признал законным взыскание с Тинькова* 40 миллионов рублей

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мособлсуд признал законным решение о взыскании с предпринимателя и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова* в пользу предпринимателя Олега Дерипаски 40 миллионов рублей за оскорбление в соцсети, сообщил РИА Новости адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

По словам Мельникова, со среды Тинькову* будут начислять неустойку: по 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения. По решению коллегии он также должен удалить спорный комментарий и опубликовать опровержение.