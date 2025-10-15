МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Тернополе на западе Украины будут задействовать боевые подразделения и применять оружие против гражданского населения в случае отказа от мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В Тернополе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сообщили, что будут задействовать боевые подразделения в "информировании жителей". Грубо говоря, "людоловы" на Западной Украине прямо сообщают, что против гражданского населения будет применяться оружие в случае отказа от мобилизации", - сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники ТЦК злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.