Рейтинг@Mail.ru
Сотрудникам тернопольских ТЦК разрешили стрелять в уклонистов - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/ternopol-2048484755.html
Сотрудникам тернопольских ТЦК разрешили стрелять в уклонистов
Сотрудникам тернопольских ТЦК разрешили стрелять в уклонистов - РИА Новости, 15.10.2025
Сотрудникам тернопольских ТЦК разрешили стрелять в уклонистов
Сотрудники военкоматов в Тернополе на западе Украины будут задействовать боевые подразделения и применять оружие против гражданского населения в случае отказа... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T20:40:00+03:00
2025-10-15T20:40:00+03:00
в мире
украина
тернополь
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20251006/odessa-2046562913.html
украина
тернополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тернополь, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Тернополь, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Сотрудникам тернопольских ТЦК разрешили стрелять в уклонистов

Сотрудникам военкоматов в Тернополе на Украине разрешили стрелять в уклонистов

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Тернополе на западе Украины будут задействовать боевые подразделения и применять оружие против гражданского населения в случае отказа от мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
Тернополе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сообщили, что будут задействовать боевые подразделения в "информировании жителей". Грубо говоря, "людоловы" на Западной Украине прямо сообщают, что против гражданского населения будет применяться оружие в случае отказа от мобилизации", - сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники ТЦК злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Памятник основателям Одессы - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Украинцы начали вооружаться против ТЦК, рассказала жительница Одессы
6 октября, 05:53
 
В миреУкраинаТернопольДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала