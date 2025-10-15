Рейтинг@Mail.ru
Таубер отреагировала на требование прокуратуры Молдавии увеличить ей срок
15.10.2025
19:32 15.10.2025
Таубер отреагировала на требование прокуратуры Молдавии увеличить ей срок
Таубер отреагировала на требование прокуратуры Молдавии увеличить ей срок

Таубер заявила, что прокуратура Молдавии ужесточит ей срок под давлением властей

КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Исполнительный секретарь оппозиционного в Молдавии политблока блока "Победа", депутат Марина Таубер заявила, что требование прокуратуры увеличить срок её заключения с 7,5 до 13 лет свидетельствует о политическом давлении со стороны властей
Антикоррупционная прокуратура Молдавии в среду оспорила приговор депутату парламента от оппозиционного блока "Победа" Марине Таубер, названный оппозицией политически мотивированным, требуя увеличить срок ее заключения с 7,5 до 13 лет.
Таубер дала комментарии после приговора в семь с половиной лет заключения
«

"Антикоррупционная прокуратура заявила, что не согласна с решением суда первой инстанции по моему делу и будет требовать не менее 13 лет лишения свободы. Это не правосудие, а чисто политическое решение, принятое по указке правящей группировки для подавления оппозиции", — написала Таубер в своем Telegram-канале.

Политик добавила, что "подконтрольные власти прокуроры жаждут еще большей расправы" и предположила, что "для них нет преступления страшнее, чем нарушение покоя их королевы". "Вынесенный мне приговор незаконен и представляет собой политический заказ. Мы будем бороться за его отмену во всех судах", — подчеркнула Таубер.
Суд Кишинева 30 сентября заочно приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор". При этом она была оправдана в связи с обвинением во вмешательстве в дела правосудия. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит приговор. Сама Таубер на заседании не присутствовала.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Дело Таубер рассыпалось на протяжении всех заседаний, заявила депутат
