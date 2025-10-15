Таубер отреагировала на требование прокуратуры Молдавии увеличить ей срок

КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Исполнительный секретарь оппозиционного в Молдавии политблока блока "Победа", депутат Марина Таубер заявила, что требование прокуратуры увеличить срок её заключения с 7,5 до 13 лет свидетельствует о политическом давлении со стороны властей
Антикоррупционная прокуратура Молдавии в среду оспорила приговор депутату парламента от оппозиционного блока "Победа" Марине Таубер, названный оппозицией политически мотивированным, требуя увеличить срок ее заключения с 7,5 до 13 лет.
«
"Антикоррупционная прокуратура заявила, что не согласна с решением суда первой инстанции по моему делу и будет требовать не менее 13 лет лишения свободы. Это не правосудие, а чисто политическое решение, принятое по указке правящей группировки для подавления оппозиции", — написала Таубер в своем Telegram-канале.
Политик добавила, что "подконтрольные власти прокуроры жаждут еще большей расправы" и предположила, что "для них нет преступления страшнее, чем нарушение покоя их королевы". "Вынесенный мне приговор незаконен и представляет собой политический заказ. Мы будем бороться за его отмену во всех судах", — подчеркнула Таубер.
Суд Кишинева 30 сентября заочно приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор". При этом она была оправдана в связи с обвинением во вмешательстве в дела правосудия. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит приговор. Сама Таубер на заседании не присутствовала.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.