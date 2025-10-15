Таубер отреагировала на требование прокуратуры Молдавии увеличить ей срок

КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Исполнительный секретарь оппозиционного в Молдавии политблока блока "Победа", депутат Марина Таубер заявила, что требование прокуратуры увеличить срок её заключения с 7,5 до 13 лет свидетельствует о политическом давлении со стороны властей

"Антикоррупционная прокуратура заявила, что не согласна с решением суда первой инстанции по моему делу и будет требовать не менее 13 лет лишения свободы. Это не правосудие, а чисто политическое решение, принятое по указке правящей группировки для подавления оппозиции", — написала Таубер в своем Telegram-канале .

Политик добавила, что "подконтрольные власти прокуроры жаждут еще большей расправы" и предположила, что "для них нет преступления страшнее, чем нарушение покоя их королевы". "Вынесенный мне приговор незаконен и представляет собой политический заказ. Мы будем бороться за его отмену во всех судах", — подчеркнула Таубер.