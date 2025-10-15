Рейтинг@Mail.ru
Блогер Сюткин обжаловал арест по делу о фейках - РИА Новости, 15.10.2025
10:14 15.10.2025
Блогер Сюткин обжаловал арест по делу о фейках
Защита блогера Павла Сюткина, обвиняемого в распространении фейков об армии, обжаловала его арест, сказано в материалах Черемушкинского суда Москвы, с которыми... РИА Новости, 15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Защита блогера Павла Сюткина, обвиняемого в распространении фейков об армии, обжаловала его арест, сказано в материалах Черемушкинского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах.
Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Как пояснили в суде, блогер известен как "историк русской кухни".
По данным столичного главка СК России, Сюткин подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) из-за размещения публикаций в своем Telegram-канале.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали его посты о событиях в Буче Киевской области.
