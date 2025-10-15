Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал об отправке на СВО группы добровольцев
19:49 15.10.2025
Кадыров рассказал об отправке на СВО группы добровольцев
Кадыров рассказал об отправке на СВО группы добровольцев
Очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в зону специальной военной операции, среди них жители не только Чечни, но и других регионов России,... РИА Новости, 15.10.2025
Кадыров рассказал об отправке на СВО группы добровольцев

ГРОЗНЫЙ, 15 окт - РИА Новости. Очередная группа добровольцев отправилась из Грозного в зону специальной военной операции, среди них жители не только Чечни, но и других регионов России, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Очередная группа добровольцев отправилась спецбортом из международного аэропорта "Грозный" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции. Бойцы полностью укомплектованы и полны решимости защищать интересы Отечества… Среди добровольцев - как жители Чеченской Республики, так и патриоты Родины из других регионов нашей страны", – написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, каждый из кандидатов на службу в спецназе "Ахмат" Минобороны России прошел ускоренный курс боевой подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Для некоторых это не первый выезд в зону СВО.
Военнослужащие группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине
12 октября, 07:48
 
