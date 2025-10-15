Жителя Брянской области осудили за шпионаж за бойцом СВО

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Брянский областной суд приговорил к 12 годам колонии жителя города Клинцы, шпионившего за бойцом спецоперации и передававшего сведения о Вооруженных силах РФ военной разведке Украины, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Пятнадцатого октября Брянский областной суд вынес приговор жителю Клинцов , признанному виновным в государственной измене в форме шпионажа (статья 275 УК РФ )… Суд установил, что продавец-консультант из Клинцов, являясь противником проведения СВО, договорился с представителем ГУР МО Украины передавать украинской стороне сведения о Вооруженных силах РФ, а также склонять российских военнослужащих к сдаче в плен", – говорится в сообщении.

По данным суда, фигурант установил доверительные отношения с жительницей Клинцов, располагающей сведениями об отправляющемся в зону СВО военнослужащем. Мужчина попросил предоставить личные данные этого военнослужащего и сообщил, что через свои контакты в ГУР МО Украины он организует его переход на сторону ВСУ путем сдачи в плен.

Отмечается, что после обращения женщины в органы безопасности фигурант дела передал украинской стороне легенду о военнослужащем, при этом он был уверен, что выполняя задание ГУР, передает достоверную информацию. Вину подсудимый признал полностью.