Жителя Брянской области осудили за шпионаж за бойцом СВО

Брянский областной суд приговорил к 12 годам колонии жителя города Клинцы, шпионившего за бойцом спецоперации и передававшего сведения о Вооруженных силах РФ... РИА Новости, 15.10.2025
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Брянский областной суд приговорил к 12 годам колонии жителя города Клинцы, шпионившего за бойцом спецоперации и передававшего сведения о Вооруженных силах РФ военной разведке Украины, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Пятнадцатого октября Брянский областной суд
вынес приговор жителю Клинцов
, признанному виновным в государственной измене в форме шпионажа (статья 275 УК РФ
)… Суд установил, что продавец-консультант из Клинцов, являясь противником проведения СВО, договорился с представителем ГУР МО Украины
передавать украинской стороне сведения о Вооруженных силах РФ, а также склонять российских военнослужащих к сдаче в плен", – говорится в сообщении.
По данным суда, фигурант установил доверительные отношения с жительницей Клинцов, располагающей сведениями об отправляющемся в зону СВО военнослужащем. Мужчина попросил предоставить личные данные этого военнослужащего и сообщил, что через свои контакты в ГУР МО Украины он организует его переход на сторону ВСУ
путем сдачи в плен.
Отмечается, что после обращения женщины в органы безопасности фигурант дела передал украинской стороне легенду о военнослужащем, при этом он был уверен, что выполняя задание ГУР, передает достоверную информацию. Вину подсудимый признал полностью.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – добавили в пресс-службе.