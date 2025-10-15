Рейтинг@Mail.ru
Жителя Брянской области осудили за шпионаж за бойцом СВО - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/svo-2048399830.html
Жителя Брянской области осудили за шпионаж за бойцом СВО
Жителя Брянской области осудили за шпионаж за бойцом СВО - РИА Новости, 15.10.2025
Жителя Брянской области осудили за шпионаж за бойцом СВО
Брянский областной суд приговорил к 12 годам колонии жителя города Клинцы, шпионившего за бойцом спецоперации и передававшего сведения о Вооруженных силах РФ... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:49:00+03:00
2025-10-15T14:49:00+03:00
клинцы
россия
украина
брянский областной суд
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49740/23/497402344_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_877e74a8df8c87ffb58fcaae5a109588.jpg
https://ria.ru/20251009/sud-2047218097.html
клинцы
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49740/23/497402344_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_72fcb75b598a243e5ab7b6a1f1149209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
клинцы, россия, украина, брянский областной суд, вооруженные силы украины
Клинцы, Россия, Украина, Брянский областной суд, Вооруженные силы Украины
Жителя Брянской области осудили за шпионаж за бойцом СВО

В Брянской области мужчина получил 12 лет колонии за шпионаж за бойцом СВО

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Брянский областной суд приговорил к 12 годам колонии жителя города Клинцы, шпионившего за бойцом спецоперации и передававшего сведения о Вооруженных силах РФ военной разведке Украины, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Пятнадцатого октября Брянский областной суд вынес приговор жителю Клинцов, признанному виновным в государственной измене в форме шпионажа (статья 275 УК РФ)… Суд установил, что продавец-консультант из Клинцов, являясь противником проведения СВО, договорился с представителем ГУР МО Украины передавать украинской стороне сведения о Вооруженных силах РФ, а также склонять российских военнослужащих к сдаче в плен", – говорится в сообщении.
По данным суда, фигурант установил доверительные отношения с жительницей Клинцов, располагающей сведениями об отправляющемся в зону СВО военнослужащем. Мужчина попросил предоставить личные данные этого военнослужащего и сообщил, что через свои контакты в ГУР МО Украины он организует его переход на сторону ВСУ путем сдачи в плен.
Отмечается, что после обращения женщины в органы безопасности фигурант дела передал украинской стороне легенду о военнослужащем, при этом он был уверен, что выполняя задание ГУР, передает достоверную информацию. Вину подсудимый признал полностью.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – добавили в пресс-службе.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд продлил арест брянскому экс-замгубернатора и его сыну по делу о взятке
9 октября, 10:18
 
КлинцыРоссияУкраинаБрянский областной судВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала