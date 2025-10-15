https://ria.ru/20251015/svo-2048359652.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 15.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных ВСУ, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777... РИА Новости, 15.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действия войск "Днепр"