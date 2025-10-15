Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Антоновка Херсонской области, Приморское и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 14 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", а также станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.