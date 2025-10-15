Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 15.10.2025 (обновлено: 12:34 15.10.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных ВСУ, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", а также станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Антоновка Херсонской области, Приморское и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 14 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США и 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", а также станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
