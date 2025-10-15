Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 15.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 15.10.2025
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
сумская область
волчанск
россия
сумская область
волчанск
безопасность, россия, вооруженные силы украины, сумская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Волчанск
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действия войск "Север"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Корчаковка, Павловка, Пролетарское, Кондратовка, Варачино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, зенитный ракетный комплекс, зенитную самоходную установку Gepard производства ФРГ, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и девять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
