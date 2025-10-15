Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Корчаковка, Павловка, Пролетарское, Кондратовка, Варачино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, зенитный ракетный комплекс, зенитную самоходную установку Gepard производства ФРГ, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и девять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
