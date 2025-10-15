https://ria.ru/20251015/svo-2048341446.html
Школьников в Оренбурге научили плести маскировочные сети для участников СВО
Школьников в оренбургском поселке Бердянка научили плести маскировочные сети, которые отправят в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе мэрии Оренбурга. РИА Новости, 15.10.2025
УФА, 15 окт - РИА Новости. Школьников в оренбургском поселке Бердянка научили плести маскировочные сети, которые отправят в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе мэрии Оренбурга.
"Мастер-класс по плетению камуфляжных сетей был организован в поселке Бердянка. Юные участники творческих коллективов сельского Дома культуры под руководством волонтеров движения "БердянкаСВОихнебросает" изготовили несколько метров маскировочного полотна", - говорится в сообщении.
Кураторы мастер-класса отметили, что школьники ответственно отнеслись к заданию, сообщает оренбургская мэрия.
"Сегодня как никогда мы должны поддерживать земляков, участвующих в специальной военной операции. Поэтому благодарим ребят за то, что они одной большой дружной командой участвовали в таком важном деле", - приводятся слова кураторов.