Надежные люди
 
11:16 15.10.2025
Школьников в Оренбурге научили плести маскировочные сети для участников СВО
Школьников в Оренбурге научили плести маскировочные сети для участников СВО
Школьников в оренбургском поселке Бердянка научили плести маскировочные сети, которые отправят в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе мэрии Оренбурга.
2025-10-15T11:16:00+03:00
2025-10-15T11:16:00+03:00
надежные люди
оренбург
оренбург
Надежные люди, Оренбург
Школьников в Оренбурге научили плести маскировочные сети для участников СВО

Школьников в оренбургском поселке Бердянка научили плести маскировочные сети

Школьников в Оренбурге научили плести маскировочные сети для участников СВО
Школьников в Оренбурге научили плести маскировочные сети для участников СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : Пресс-служба администрации города Оренбурга
Школьников в Оренбурге научили плести маскировочные сети для участников СВО
УФА, 15 окт - РИА Новости. Школьников в оренбургском поселке Бердянка научили плести маскировочные сети, которые отправят в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе мэрии Оренбурга.
"Мастер-класс по плетению камуфляжных сетей был организован в поселке Бердянка. Юные участники творческих коллективов сельского Дома культуры под руководством волонтеров движения "БердянкаСВОихнебросает" изготовили несколько метров маскировочного полотна", - говорится в сообщении.
Кураторы мастер-класса отметили, что школьники ответственно отнеслись к заданию, сообщает оренбургская мэрия.
"Сегодня как никогда мы должны поддерживать земляков, участвующих в специальной военной операции. Поэтому благодарим ребят за то, что они одной большой дружной командой участвовали в таком важном деле", - приводятся слова кураторов.
Орловский Народный фронт отправил бойцам СВО пиломатериалы для блиндажей
Орловский Народный фронт отправил бойцам СВО пиломатериалы для блиндажей
14 октября, 17:21
 
Надежные люди, Оренбург
 
 
