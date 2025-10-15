Рейтинг@Mail.ru
23:51 15.10.2025
Суд в Китае одобрил развод женщине, которую муж столкнул со скалы
Суд в Китае одобрил развод женщине, которую муж столкнул со скалы
в мире
таиланд
нанкин
китай
таиланд
нанкин
китай
в мире, таиланд, нанкин, китай
В мире, Таиланд, Нанкин, Китай
Суд в Китае одобрил развод женщине, которую муж столкнул со скалы

В КНР одобрили развод женщине, выжившей после того, как муж столкнул ее со скалы

© iStock.com / silkwayrainКитай
Китай - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© iStock.com / silkwayrain
Китай. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Народный суд в китайском городе Нанкин удовлетворил ходатайство о разводе женщины, которую шесть лет назад ее супруг столкнул со скалы, после чего она чудом осталась жива, сообщает в среду гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
По данным SCMP, трагедия произошла в июне 2019 года, когда семейная пара отдыха в Таиланде: во время посещения национального парка муж Юй Сяодун столкнул свою жену Ван Нань с 34-метровой скалы. Женщина чудом выжила, но получила тяжелые травмы, отмечает издание. В тот время она была на раннем сроке беременности, и в результате падения у нее произошел выкидыш, пишет газета.
Как уточняет издание, в 2024 году суд Таиланда признал Юй Сяодуна виновным в покушении на убийство и приговорил его к 33 годам и четырем месяцам тюремного заключения, а также выплате 500 тысяч юаней (70 тысяч долларов).
По данным газеты, Ван Нань подала заявление на развод в сентябре 2023 года, но судебный процесс затянулся на несколько лет в связи с бюрократическими трудностями и тем, что ответчик отбывает наказание в другой стране.
Заголовок открываемого материала