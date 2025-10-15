Рейтинг@Mail.ru
Дела политика Гозмана* и актрисы Трояновой* поступили в военный суд
21:10 15.10.2025
Дела политика Гозмана* и актрисы Трояновой* поступили в военный суд
Дела политика Гозмана* и актрисы Трояновой* поступили в военный суд - РИА Новости, 15.10.2025
Дела политика Гозмана* и актрисы Трояновой* поступили в военный суд
Уголовные дела в отношении политика Леонида Гозмана* и актрисы Яны Трояновой * об оправдании терроризма поступили во Второй западный окружной военный суд для... РИА Новости, 15.10.2025
2025
Новости
россия, яна троянова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Яна Троянова, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Дела политика Гозмана* и актрисы Трояновой* поступили в военный суд

Во Второй западный окружной военный суд поступили дела Гозмана и Трояновой

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Уголовные дела в отношении политика Леонида Гозмана* и актрисы Яны Трояновой * об оправдании терроризма поступили во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Уголовные дела в отношении Гозмана* и Трояновой* поступили", - сказал собеседник агентства.
Гозман заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
Как сообщали в СК РФ, установлено, что Гозман*, находясь за пределами России, дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды терроризма.
Ранее политик был заочно осужден за фейки о ВС РФ, он был приговорен к 8,5 годам колонии общего режима.
Трояновой*, помимо статьи об оправдании терроризма, предъявлены обвинения по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, с угрозой применения насилия), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Троянова*, по информации столичной прокуратуры, в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение российской армией специальной военной операции, в интервью для одного из интернет-каналов сделала публичное заявление, в котором содержались высказывания, формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских.
Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге в публичном доступе.
Кроме этого, как отмечала прокуратура, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова*, зная, что дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, умышленно не представила в Минюст РФ отчеты о своей деятельности.
* признаны иноагентами, внесены в список террористов и экстремистов
Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов
Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов
Вчера, 21:07
 
РоссияЯна ТрояноваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
