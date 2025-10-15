Дела политика Гозмана* и актрисы Трояновой* поступили в военный суд

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Уголовные дела в отношении политика Леонида Гозмана* и актрисы Яны Трояновой * об оправдании терроризма поступили во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в инстанции.

"Уголовные дела в отношении Гозмана* и Трояновой * поступили", - сказал собеседник агентства.

Гозман заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).

Как сообщали в СК РФ, установлено, что Гозман*, находясь за пределами России, дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды терроризма.

Ранее политик был заочно осужден за фейки о ВС РФ, он был приговорен к 8,5 годам колонии общего режима.

Трояновой*, помимо статьи об оправдании терроризма, предъявлены обвинения по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, с угрозой применения насилия), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Троянова*, по информации столичной прокуратуры, в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение российской армией специальной военной операции, в интервью для одного из интернет-каналов сделала публичное заявление, в котором содержались высказывания, формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских.

Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге в публичном доступе.