https://ria.ru/20251015/sud-2048426274.html
Суд запретил распространение курсов блогера Лесли
Суд запретил распространение курсов блогера Лесли - РИА Новости, 15.10.2025
Суд запретил распространение курсов блогера Лесли
Суд запретил распространение в РФ курсов блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова), заочно арестованного за склонение к изнасилованию, сообщается в... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:22:00+03:00
2025-10-15T16:22:00+03:00
2025-10-15T16:22:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026486675_0:151:735:564_1920x0_80_0_0_c6c4a977ca3eabd2e10fa04e240c5021.jpg
https://ria.ru/20251006/lesli-2046668403.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026486675_0:82:735:633_1920x0_80_0_0_1d148d061f8ea209429b07b6e6a85287.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд запретил распространение курсов блогера Лесли
Суд запретил распространение в России курсов блогера Алекса Лесли
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Суд запретил распространение в РФ курсов блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова), заочно арестованного за склонение к изнасилованию, сообщается в Telegram-канале
прокуратуры Москвы.
Как отмечается, в ходе изучения уголовного дела установлено, что Кириллов является автором книг, а также лицом, ведущим каналы и соцсети, выдавая себя за основателя курсов "Телесного тренинга "Алекса Лесли" по технике знакомств, навыков соблазнения.
"Тверской межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации, содержащейся на двух интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением суда требования межрайонного прокурора удовлетворены. Его исполнение на контроле", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе СК РФ
сообщили РИА Новости, что против Алекса Лесли возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.