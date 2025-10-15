Суд запретил распространение курсов блогера Лесли

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Суд запретил распространение в РФ курсов блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова), заочно арестованного за склонение к изнасилованию, сообщается в Суд запретил распространение в РФ курсов блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова), заочно арестованного за склонение к изнасилованию, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Как отмечается, в ходе изучения уголовного дела установлено, что Кириллов является автором книг, а также лицом, ведущим каналы и соцсети, выдавая себя за основателя курсов "Телесного тренинга "Алекса Лесли" по технике знакомств, навыков соблазнения.

"Тверской межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации, содержащейся на двух интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением суда требования межрайонного прокурора удовлетворены. Его исполнение на контроле", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Алекса Лесли возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.